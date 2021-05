Restyling per lo stadio di Catania, pronti 4,4 milioni di euro

Salvo Pogliese, sindaco di Catania, e Sergio Parisi, assessore allo Sport con delega ai fondi dell’Unione Europea, hanno annunciato congiuntamente che «con i lavori di ristrutturazione e di adeguamento che ne miglioreranno la funzionalità, lo stadio Angelo Massimino di Catania di Catania si appresta a cambiare volto 24 anni dopo le Universiadi».

Pogliese e Parisi hanno illustrato il progetto di restyling dello stadio di Cibali realizzato dai tecnici comunali. Complessivamente il costo dell’intervento ammonta a 4,4 milioni di euro prelevati dai fondi comunitari del Patto per Catania. Previsto anche un distinto progetto per 1,5 milioni di euro di fondi comunitari del Pon Metr, per rigenerare l’area del Cibalino.

«Stiamo puntualmente mantenendo – ha detto Pogliese – un impegno assunto con i catanesi nei mesi scorsi quale concreto contributo a imprimere una svolta alle fortune calcistiche del Calcio Catania dopo le tribolazioni degli ultimi anni. Insieme alla riduzione del costo di concessione dell’impianto e all’azzeramento delle tasse per la pubblicità che abbiamo già realizzato, l’ammodernamento del Massimino è il nostro ulteriore contributo concreto per risollevare le sorti del Calcio Catania, che attraversa un delicato momento nel tentativo di scongiurare nuovamente il rischio del fallimento».

