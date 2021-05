Tenta di sfondare la porta di casa per aggredire la moglie, arrestato 50enne

I Carabinieri di Castelvetrano (TP) hanno arrestato un uomo di 50 anni, castelvetranese, per il reato di maltrattamenti in famiglia, violazione del provvedimento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e danneggiamento aggravato.

Ha tentato di aggredire la moglie

L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri mentre colpiva con calci e pugni la porta dell’abitazione della moglie, da cui è in fase di separazione, urlandole di farlo entrare all’interno della casa. La donna terrorizzata, temendo per la propria vita, ha immediatamente chiamato i Carabinieri.

L’uomo aveva già dei precedenti

L’uomo, a seguito di pregresse condotte violente nei confronti della donna, per cui si è reso più volte necessario il loro intervento, era stato sottoposto alle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla moglie. I militari lo hanno bloccato e lo hanno trovato in possesso di un cacciavite, poi sequestrato. Il 50enne è stato dichiarato in arresto. Nella giornata di ieri, la competente Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto con l’applicazione dell’ulteriore misura della presentazione alla Polizia Giudiziaria tutti i giorni della settimana.

