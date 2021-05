Terme di Sciacca: “Regione finanzierà interventi di recupero”

“Governo della Regione pronto a stanziare subito fondi ingenti per ristrutturare le Terme di Sciacca”: lo ha detto Margherita La Rocca Ruvolo, parlamentare all’Ars e presidente della commissione Salute a palazzo dei Normanni.

Una dichiarazione che giunge all’indomani dell’annunciata “Marcia a piedi su Palermo” del sindaco Francesca Valenti per protestare contro quello che viene ritenuto dall’amministrazione cittadina il disinteresse della giunta regionale sul patrimonio termale, chiuso da 6 anni e oggi simbolo di incuria e abbandono.

“Il presidente Musumeci – ha dichiarato l’on. La Rocca Ruvolo – attribuisce all’oggettivo deperimento del patrimonio immobiliare la ragione per cui ben 3 avvisi, pubblicati nel corso degli anni per la selezione di un partner privato a cui affidare i beni in concessione, sono andati regolarmente deserti”. Da qui, dunque, il tentativo di puntare su un quarto bando. Ma stavolta lo si fara’ non prima di avere finanziato un intervento di recupero degli immobili (Stabilimento delle cure, Grand hotel, Stufe vaporose e Piscine termali). “I fatti dimostrano che le Terme di Sciacca, cosi’ come sono ridotte, non le vuole nessuno”, ha aggiunto la parlamentare, che e’ anche sindaco di Montevago , localita’ belicina che e’, a sua volta, una stazione termale.

La Rocca Ruvolo ha poi sostenuto che il recente tentativo del presidente Musumeci di coinvolgere l’Inail per un eventuale investimento sulle Terme di Sciacca non e’ andato a buon fine. “Ristrutturare le Terme permettera’ di rendere il patrimonio immobiliare piu’ appetibile, e maggiormente in grado di attrarre eventuali investitori”. “Il comune di Sciacca – ha concluso la deputata di Forza Italia – annuncia una marcia di protesta, francamente non ne capisco le ragioni, credo si sia dimenticato che le Terme furono chiuse dal precedente governo Crocetta, che ha lasciato in eredita’ le macerie, in questo momento si sconta tutto questo”.