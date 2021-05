Agrigento, la reliquia del giudice Livatino in mostra alla Cattedrale

E’ stata collocata all’interno della Cattedrale di Agrigento la reliquia di Rosario Livatino, il giudice ucciso dalla Stidda nel 1990, proclamato beato lo scorso 9 maggio. Si tratta della camicia insanguinata che il magistrato indossava quel 21 settembre di trent’anni fa quando, lungo la strada statale 640, fu affiancato da un commando di stiddari che lo uccise. La Cappella è aperta tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 13,00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:00.

Oltre alla reliquia è stata collocata la tela in originale dell’immagine scoperta il giorno della beatificazione, la lettera, scritta di Papa Francesco in lingua latina e della relativa traduzione in italiano, con la quale il Santo Padre ha iscritto il servo di Dio Rosario Angelo Livatino nel numero dei beati e una copia rilegata della “Positio super martirio” sull’esercizio eroico, delle virtù cristiane depositata presso la Congregazione della Causa dei Santi.