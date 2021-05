Agrigento, rimosse macerie causate dal maxi incendio a Fontanelle

A quasi un anno di distanza sono stati rimossi i detriti e le macerie causate da uno spaventoso incendio che ha distrutto un intero magazzino commerciale nel quartiere di Fontanelle e costretto numerose famiglie ad evacuare le abitazioni. Eseguito, dunque, l’ordine del Tribunale di Agrigento che aveva fissato in quaranta giorni il ripristino dei luoghi a carico dell’imprenditore.

Il vasto rogo si verificò nel giugno 2020: un maxi incendio devastò il magazzino in cui aveva sede un’attività commerciale (in affitto) causando danni anche al palazzo che ospita diverse famiglie agrigentine, ancora oggi lontane da case. Ingenti i danni. A giorni ulteriore incarico verrà affidato a tecnici e ingegneri per le verifiche sulla struttura.