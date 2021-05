Canicattì, le rubano auto mentre si trova in quarantena a causa del Covid-19

Finisce l’isolamento dopo esser risultata positiva al Covid-19 ma quando scende di casa per recuperare l’auto non la trova più. E’ successo a Canicattì ad una donna di 35 anni in via Cartesio. L’auto era rimasta parcheggiata per quasi un mese, periodo in cui la donna ha osservato la quarantena.

Ed è stata proprio la 35enne a fare la scoperta e denunciare l’accaduto ai poliziotti del locale commissariato. E non è l’unico episodio simile poiché anche un 66enne ha sporto denuncia per il furto della sua Renault.