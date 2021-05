Cede ringhiera, bimbo cade da un metro e mezzo di altezza a Caltanissetta

Tragedia sfiorata in via Leonardo Da Vinci, nel quartiere San Luca a Caltanissetta. Un bimbo di 5 anni è precipitato, facendo un volo di circa un metro e mezzo a causa del cedimento di una ringhiera di un condominio alla quale si era appoggiato.

Piccolo soccorso immediatamente

Il piccolo è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia dove è stato sottoposto ad una Tac.

Non sarebbe in pericolo di vita

Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta una volante della polizia e i vigili del fuoco. Gli inquirenti stanno tentando di ricostruire la dinamica e le cause di quanto è accaduto.

