Manutenzione alcuni edifici scolastici: aggiudicata gara

Proseguendo nell’azione di miglioramento delle condizioni delle scuole di propria competenza, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà interventi di manutenzione su alcuni edifici scolastici.

L’Ufficio Gare ha infatti aggiudicato la gara d’appalto relativa all’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per lavori di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici in proprietà al Libero Consorzio. Si tratta in particolare degli Istituti I.I.S.S. “Foderà” –Brunelleschi” di Agrigento, I.P.S.E.O.A “N. Gallo” di Agrigento, I.I.S.S. “Pirandello” di Bivona, Istituto “Saetta e Livatino” di Ravanusa, I.I.S.S. “Madre Teresa di Calcutta” di Santo Stefano Quisquina (Gruppo 4).

La gara, espletata su piattaforma telematica, è stata aggiudicata all’impresa EDILCOSTRUZIONI PURINO con sede ad Adrano (CT), che ha offerto il ribasso del 33,85%, sui prezzi unitari per un importo contrattuale di 286.370,45 euro (compresi 11.460,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Seconda in graduatoria l’impresa COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA di Messina (ribasso del 33,366%).

I lavori sono stati finanziati con fondi di bilancio del Libero Consorzio, ed inizieranno dopo la verifica tecnica dei requisiti dell’impresa aggiudicataria e la successiva consegna dei lavori.