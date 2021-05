Statale 640, Carmelo Pullara: “Annunci su annunci ma è ancora incompiuta”

“La SS 640 Agrigento Caltanissetta, viene definita la grande incompiuta, come la sinfonia di Schubert solo che qui parliamo di una strada importante che se pur costruita per la maggior parte se non viene completata è una strada senza senso che non serve”. Sono le parole del deputato regionale On. Carmelo Pullara,Presidente e segretario organizzativo di Onda Movimento Popolare Regionalista.

“La SS 640 che collega Agrigento con Caltanissetta, ridenominata Strada degli Scrittori, , -scrive Pullara-è un’arteria fondamentale di collegamento che interseca la Sicilia e che permette da Agrigento, territorio privo di una rete autostradale, di raggiugere l’autostrada A19 Palermo Catania attraverso lo svincolo di Caltanissetta. Qualora fosse completata, i siciliani ormai attendono da decenni, agevolerebbe notevolmente la mobilità di mezzi con una infrastruttura necessaria per la collettività che ne beneficerebbe in termini economici a favore del turismo, del trasporto urbano e del trasporto logistico. A tutt’oggi -continua Pullara-i lavori sulla Galleria Caltanissetta, lunga ben 8 chilometri sono fermi ormai da qualche anno. Un peccato considerato che la stragrande maggioranza delle opere è stata ultimata. Per mettere in funzione il traforo mancherebbero le opere cosiddette complementari. E’ previsto da normative europee che gallerie così lunghe debbano avere una via di fuga ogni 4 chilometri. Queste opere non sono state mai realizzate e così tutto quello che è stato finora fatto viene vanificato da questo problema, con buona pace dei pazienti automobilisti siciliani costretti da diversi anni a deviazioni lunghissime lungo la Gela-Caltanissetta.. La provincia di Agrigento -sottolinea il deputato regionale-è considerata tra le province italiane quella più difficili e faticose da raggiungere considerato la mediocre rete stradale. Pertanto ho presentato una interrogazione all’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilita’ -conclude Pullara-per sapere se corrisponde al vero quanto sopra descritto e quali sono le reali difficoltà per completare i lavori. Ho chiesto altresì se si conoscono tempi certi di completamento dei lavori con la conseguente totale fruibilità della SS 640. Nella nostra provincia di Agrigento ci sono troppe cose rimaste incompiute o addirittura molte neanche iniziate, almeno questa cerchiamo di completarla.”