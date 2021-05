Campobello di Licata, Esecutivo delibera procedure condono edilizio

Delibere di Giunta municipale. Esitato lo snellimento delle procedure relative al condono edilizio, tramite deposito di perizia giurata

Approvata dalla Giunta anche la convenzione del comparto Funzione locale sull’ utilizzo, a tempo parziale, di personale di dipendente del comune di Camastra; approvazione dello schema di convenzione cosiddetto “a scavalco” condiviso. La convenzione è per Massimo Di Caro, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Camastra, categoria C, profilo professionale istruttore tecnico, per 12 ore settimanali e per sei mesi.

Giovanni Blanda