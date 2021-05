Canicattì, Comitato 2021: richiesta di conoscere se è lecito o illecito affidare forniture per milioni di euro a trattativa privata

Noi come siamo soliti fare invitiamo chi si sentisse chiamato in causa da questo comunicato pervenutoci dal Comitato 2021 ad avere diritto di replica su questa nostra testata. Aggiungiamo che questa volta facciamo fatica a immaginare che nessuno smentisca la gravità di quanto asserito in questo comunicato. Certamente sarà l’autorità giudiziaria che dinnanzi a questa notizia di reato non potrà non accertare la veridicità o meno delle dichiarazioni.

Ricordiamo che tale missiva è stata inviata all’ Autorità anticorruzione al Ministero dell’Interno, alla Procura corte dei Conti Sicilia, al Sindaco di Canicattì , al Presidente del consiglio Comunale di Canicattì e in ultimo alla responsabile della P.O n° 7 del comune di Canicattì

Questo Comitato Civico 2021 , premesso che il d.lgs n° 33/2013 è nato proprio per sancire il principio della assoluta trasparenza negli atti della pubblica amministrazione sia per concedere ai comitati civici ed ai semplici cittadini un controllo diffuso sull’operato della stessa pubblica amministrazione .

Da aggiungere che lo stesse decreto legislativo stabilisce delle precise sanzioni per chi non osserva quanto stabilito dalle norme in esso contenute.

Il Comune di Canicattì sembra un porto franco dove oltre a non rispettare la legge non si da conto a nessuno nonostante le ripetute richieste. Una per tutti la mancata irrogazione della Sanzione all’Ex Segretario Generale per non avere pubblicato i suoi redditi cosi come previsto dal d.lgs n° 33/2013 art. 14 commi 1bis e 1ter come chiariti dalla delibera dell’ANAC n° 241/2017 .

E’ alla S.V. ripetutamente copia degli atti che riguardano i rapporti con le società titolari di impianti dove vengono conferiti i rifiuti senza alcun esito all’infuori di alcune copie contenenti dei disegni stampati da internet.

Dalla risposta parzialmente data , delle mancate risposte ai diversi quesiti e dai diversi debiti fuori bilancio approvati dal Consiglio Comunale si evince che non è stata fatta alcuna gara e conseguentemente non esiste alcun contratto.

Posta tale certezza ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del d.lgs n° 33/2013 si CHIEDE di conoscere se affidare servizi a trattativa privata per milioni di euro nel settore dei rifiuti in un periodo di non emergenza è lecito oppure illecito ciò anche per comprendere se è lecito disattendere le numerose pubblicazioni dell’ANAC.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Calogero Giarratana Giuseppe Giardina