Furto in abitazione a Grotte, due condanne

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, ha disposto la condanna a due anni di reclusione nei confronti di due 30enni per furto aggravato. I due imputati erano finiti a processo per aver svaligiato la casa di una donna a Grotte nel 2014.

In quell’occasione erano riusciti a rubare un servizio in cristallo, un servizio di piatti, una stufa elettrica e un servizio in porcellana. L’accusa, rappresentata dal pm Margherita Licata, chiedeva la condanna a tre anni. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Daniele Re, Giuseppe Zucchetto e Agnesa Neculai.