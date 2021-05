Intitolata a Piersanti Mattarella la Pinacoteca del Comune di Racalmuto

Sabato 24 maggio 2021 la pinacoteca del Comune di Racalmuto, ubicata al secondo piano del castello chiaramontano, sarà intitolata all’onorevole Presidente Piersanti Mattarella, trucidato il 6 gennaio 1980, davanti la sua casa a Palermo mentre, senza scorta, con la sua famiglia si stava recando alla Santa Messa. Abbiamo scelto questa data poiché avrebbe compiuto 86 anni.

Alla manifestazione, che inizierà alle ore 18.30, coordinata da Enzo Sardo, dopo i saluti del Sindaco Vincenzo Maniglia e del Presidente del Consiglio comunale Sergio Pagliaro interverranno: l’avvocato Giovanni Tesè che lo ha conosciuto personalmente, lo scrittore Paolo Cilona, che ha scritto un libro dal titolo I Mattarella, il professore Angelo La Russa, che è stato onorevole della Regione Siciliana durante la Presidenza Mattarella, l’onorevole Rino La Placa, che è stato uno dei collaboratori di Piersanti Mattarella, e Lillo Bongiorno, segretario della DC racalmutese per tanti anni.

La manifestazione non prevede la presenza di pubblico ma sarà registrata interamente dalla emittente televisiva Studio 98 che la manderà in onda nei giorni 25 maggio alle ore 21.00 ed il 26 maggio alle ore 15.30 sul canale lcn 95.

L’amministrazione comunale, ha scelto di intitolare la pinacoteca, e cioè un luogo di cultura, a Piersanti Mattarella poiché il Presidente tentò una radicale azione di rinnovamento morale e culturale delle istituzioni e della politica siciliana.

Politica significa servizio e quando si ha voglia di servire bisogna farlo con impegno, serietà, garbo, sobrietà e spirito di sacrificio. Per tali motivi ricordare la memoria del passato aiuta il presente e costituisce un esempio importante per tutti i cittadini e per tutti quelli che vogliono avvicinarsi alla politica.

Enzo Sardo