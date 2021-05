Licata, controllo straordinario della Polizia: i dati

si è svolto controllo straordinario nel territorio di Licata da parte degli agenti del commissariato di Polizia unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Palermo.

Sette i posti di controllo, 168 persone identificate e controllate (tra i quali diversi pregiudicati), 74 veicoli controllati, 4 contravvenzioni per violazioni al codice della strada. Inoltre sono stati effettuati 8 controlli presso pubblici esercizi con particolare attenzione alla vendita di bevande alcooliche a minorenni e persone in evidente stato di ebbrezza alcoolica. Infine, nel corso della predetta attività, in ossequio delle norme anticovid, sono state elevate tre sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti giovani che, martedì sera, incuranti delle disposizioni vigenti venivano colti fuori da un locale, regolarmente chiuso, a sorseggiare birra oltre l’orario consentito. Infine, un giovane è stato deferito all’A.G. in stato di libertà poiché trovato nuovamente alla guida di un veicolo senza patente, con recidiva nel biennio.