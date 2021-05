Regione pubblica studio su costi insularità, 6 miliardi di euro annui

la Regione ha pubblicato il rapporto definitivo sulla “Stima sui costi dell’insularità per la Sicilia“. Il costo annuo è stato confermato in oltre 6 miliardi di euro, ovvero 1.200 euro per ogni siciliano. Una sorta di tassa occulta.

Uno studio che sottolinea quanto ancora attuali siano le esigenze di riscatto dei siciliani a fondamento dell’autonomia regionale. Il report è stato trasmesso al ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ed alla Commissione paritetica.

Studio condotto da esperti di università ed enti

Il documento, adesso completato dagli apporti di studiosi ed esperti di università ed enti di ricerca rispetto al draft rilasciato nell’ottobre scorso, fornisce la compiuta stima degli effetti determinati dalla condizione di insularità sull’economia dell’Isola.

La redazione del rapporto è stata resa possibile grazie al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (Nvvip) e dal Servizio Statistica ed Analisi Economica dell’Assessorato dell’Economia con il supporto dell’Istituto di Ricerca Prometeia e del Gruppo di Lavoro sull’insularità in Sicilia, composto da studiosi delle Università siciliane e nazionali nonchè da esperti in materia, istituito presso l’assessorato regionale dell’Economia con D.A. n.1/2021 del 7.1.21.

La Sicilia, come è noto, sconta un grave divario socioeconomico rispetto al resto d’Italia ed i principali dati, a riguardo, restituiscono una fotografia allarmante per la presenza di forti squilibri occupazionali, un’elevata quota di popolazione a rischio povertà, maggiori costi per i trasporti, arretratezza e sperequazione infrastrutturale nonché per la diffusa marginalità e ridotta internazionalizzazione delle attività economiche.

Tale contesto di divario risulta ulteriormente aggravato dalla condizione d’insularità intesa come discontinuità territoriale, che aggiunge criticità di natura economica, trasportistica, ambientale, sociale e demografica determinando un oggettivo svantaggio rispetto ai territori continentali.

Insularità costa oltre 6 miliardi di euro all’anno

Secondo le risultanze dello studio promosso dall’assessorato dell’Economia della Regione siciliana, il costo annuo derivante dall’insularità è confermato a oltre 6 miliardi di euro e corrisponde quindi ad una sorta di tassa occulta pari a circa 1.200 euro per ogni siciliano che aggrava significativamente l’economia di persone, famiglie, imprese.

Tali costi equivalgono a quelli della realizzazione del Ponte sullo Stretto (se ne potrebbe realizzare quasi uno l’anno) o alla perdita di Pil determinata nel 2020 dalla pandemia da Covid-19 (come se la Sicilia subisse ogni anno gli effetti economici di una pandemia).

Secondo l’ultima legge di bilancio dello Stato la determinazione dei costi dell’insularità ha immediate refluenze sulle relazioni finanziarie tra Stato e Regione. Si prevede, infatti, che entro il 30 giugno 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, la commissione paritetica per l’attuazione dello Statuto della Regione siciliana, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima Regione, debba elaborare “stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularità della medesima Regione” (legge 30.12.2020, n. 178, art. 1, c. 690).

Studio può essere strumento negoziazione tra governo e Regione

Ciò attribuisce allo studio una diversa prospettiva, trasformandolo in uno strumento di negoziazione tra Governo centrale e Regione, che dovrà sortire effetti sulla perequazione infrastrutturale e quella fiscale.

In particolare, il modello econometrico stima una perdita di Pil pari a 6,23 miliardi di euro, mentre il modello controfattuale (MMS) registra una stima pari a 6,08 miliardi di euro. Attraverso la stima di questi costi, la Regione intende pertanto fornire una chiara misura degli svantaggi sofferti dalla Sicilia a causa di questa specifica condizione geografica, ponendosi come obiettivo non già la semplice rivendicazione economica, quanto piuttosto la definizione di una specifica finalizzazione delle risorse rivendicate per garantire la rimozione delle cause di tale svantaggio.

La questione della condizione economica e sociale determinata dalla condizione di insularità ed il ruolo che essa può assumere nello sviluppo e crescita di una regione o di un territorio è stato promosso dal vicepresidente e assessore all’Economia, Gaetano Armao, anche sulla scorta di un confronto con le Istituzioni europee.