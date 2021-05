Canicattì, a fuoco auto e furgone: indagini in corso

Notte di fuoco a Canicattì, in via Sant’Angela Merici, dove a bruciare sono state una Audi Q3 di proprietà di un 49enne e un furgone Fiat Doblò di un 43enne, entrambi del posto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti del commissariato di Canicattì, guidati dal dirigente Francesco Sammartino. Il fatto si è verificato intorno le 2 di notte. Indagini in corso per accertare la natura dell’incendio e nessuna ipotesi è al momento esclusa.

