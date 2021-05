Ex Province, quasi 10 milioni di euro ad Agrigento

Cento milioni di euro per le nove ex province siciliane. Il governo Musumeci ha ripartito le risorse per il 2021, assegnando 52,4 milioni di euro alle tre Città metropolitane e 47,6 milioni di euro ai sei Liberi consorzi comunali. Il provvedimento è stato firmato dall’assessore alle Autonomie locali Marco Zambuto, di concerto con l’assessore all’Economia Gaetano Armao. Quattro i criteri seguiti nella suddivisione dei fondi: lunghezza strade provinciali, classi scolastiche delle scuole medie superiori di secondo grado, popolazione e superficie territoriale.

Al Libero consorzio di Siracusa, essendo in stato di dissesto finanziario, viene assegnata una quota aggiuntiva di un milione e mezzo di euro. Le risorse verranno trasferite alle ex province con provvedimenti del dirigente generale delle Autonomie locali Margherita Rizza.

A Palermo andranno 20,7 milioni di euro; a Catania 18 milioni di euro; a Messina 13,7 milioni di euro; aAgrigento 9,6 milioni di euro; a Caltanissetta 6,9 milioni di euro; a Enna 6 milioni di euro; a Ragusa 6 milioni di euro; a Siracusa 10,3 milioni di euro; a Trapani, 8,8 milioni di euro.