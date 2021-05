Il Labrador Ivan trova 35 dosi di cocaina nelle mutande, 45enne ai domiciliari

I Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa (CT) hanno proceduto all’arresto in flagranza di un catanese di 45 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Aveva nascosto la droga all’interno delle mutande non facendo però i conti col fiuto del Labrador Ivan che ha indirizzato i militari verso l’uomo. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 35 dosi di cocaina. Nel vano ascensore della sua casa trovati due bilancini elettronici di precisione e di materiale comunemente utilizzato per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita. L’uomo ai domiciliari.

