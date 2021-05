Licata, i consiglieri comunali: “accelerare lavori hub vaccinale”

“ Non decolla ancora il servizio del nuovo Hub vaccinale allestito in via Panepinto a Licata -scrivono i Consiglieri comunali.

“I lavori infatti non sono stati ancora completati e si vocifera che, mancano solo i computer necessari per avviare il servizio per i cittadini Licatesi che devono vaccinarsi. Ci spiace constatare che L’Asp di Agrigento non si sia ancora attivata per completare tutti i lavori concentrandosi soltanto sull’Hub vaccinale presso il Palacongressi del Villaggio Mose’, tralasciando tutti gli altri Hubs previsti nella Provincia. Tenendo conto -aggiungono i consiglieri comunali- che il numero delle persone da vaccinare a Licata e’ in aumento superando, in proporzione, anche quello dell’ Hub di Agrigento, sollecitiamo l’Asp di Agrigento ad attivarsi per completare i lavori e predisporre cosi’ i locali messi a disposizione del Comune di Licata per l’Hub vaccinale di via Panepinto in modo fa far decollare il servizio e accellerare cosi le vaccinazioni.

Vorremmo capire l’assessore alla Sanità della Giunta Galanti chi è?, visto, o meglio mai visto, per questo invitiamo la VI Commissione – Salute, dell’ assemblea regionale Siciliana ad intervenire, e non far discriminare Città come Licata compreso l’Hinterland . Speriamo una presa di posizione da parte dell’ On. Carmelo Pullara, membro e vicepresidente della suddetta commissione, e soprattutto cittadino Licatese, a cui chiediamo con forza di attivarsi affinché si proceda all’ attivazione dell’Hub vaccinale allestito in via Panepinto”

