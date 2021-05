San Leone, al via la Ztl nel weekend in vigore per due settimane

Risse, assembramenti e disordini di ogni genere a San Leone, per due weekend, a partire dal venerdì fino alla domenica dalle 18 alle 24 sarà attiva la Ztl su tutto il lungomare Falcone e Borsellino fino al piazzale Giglia e si potrà utilizzare il posteggio attiguo al porticciolo.

“Abbiamo concordo tutto con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi su convocazione del prefetto Maria Rita Cocciufa in Prefettura, dice il sindaco Miccichè. Sono già iniziate le prime lamentele ma io per primo ho cercato di tutelare sia gli esercenti, che i residenti, che scongiurare tutti gli episodi che si sono verificati nelle scorse settimane”.

Il primo cittadino ha anche richiesto 30 volontari per ogni singolo giorno alla Protezione Civile Regionale per essere d’aiuto alle forze dell’ordine.