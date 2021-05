Santo Stefano Quisquina, inaugurato nuovo centro raccolta rifiuti

Inaugurato il nuovo CCR di S.Stefano Quisquina in C.da Kadera su un’area di 7.600 mq. il centro comunale di raccolta in cui vengono stoccati e lavorati i rifiuti differenziati. Al taglio del nastro i rappresentanti dell’amministrazione comunale , l’amministratore e i dipendenti di Quisquina Ambiente, il Presidente della SRR Agrigento Ovest, le autorità militari e e religiose. Con l’apertura di questo CCR sarà dismesso il precedente in affitto utilizzato sempre dal nostro comune.

” L’inaugurazione dell’isola ecologica rientra nella strategia di prevenzione, riduzione e riutilizzo dei rifiuti solidi urbani messa in campo dall’ Amministrazione Comunale, dice il sindaco Francesco Cacciatore. Abbiamo deciso di puntare sulla raccolta differenziata in primo luogo perche’ riteniamo sia un gesto semplice che consente di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, ma anche per valorizzare i materiali recuperati per un loro riuso nel ciclo produttivo. Le percentuali di raccolta differenziata che stiamo registrando sono già un grande risultato e grazie alla premialità avuta dalla Regione abbiamo potuto sostenere le spese di adeguamento. Il Centro di raccolta è qualcosa in più, è la ciliegina sulla torta: l’obiettivo è quello di far diventare il nostro comune un punto di riferimento dal punto di vista delle buone pratiche ambientali e dell’ecosostenibilità. La raccolta differenziata e il riutilizzo sono un dovere verso le future generazioni. Come amministratori e come cittadini abbiamo l’obbligo morale di lasciare un mondo più pulito rispetto a quello che abbiamo trovato.”

Il Cce sarà aperto al pubblico il Lunedì, Giovedi e Sabato dalle h.11,30 alle 13,00 , il mercoledì dalle 15,30 alle 17,30 .