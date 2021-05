Sicilia, al via vaccinazione per studenti maturandi

Partono dal 26 maggio, in Sicilia, le vaccinazioni per gli studenti maturandi. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci dato l’approssimarsi degli esami negli istituti secondari di secondo grado. Gli alunni, volontariamente e senza prenotazione, potranno essere vaccinati. Per i maggiorenni si farà ricorso al siero monodose Janssen o in mancanza AstraZeneca. Ai minorenni, invece, verrà somministrato Pfizer.

loading..