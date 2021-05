Un trattore si ribalta, due giovani in fin di vita

Incidente stradale nella tarda mattinata a Priolo, sulla strada che porta ai monti Climiti, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri che hanno in mano le indagini, un trattore con rimorchio si è ribaltato e due giovani che erano sul mezzo sono rimasti gravemente feriti.

Entrambi sono in prognosi riservata ma sono ricoverati in ospedali diversi: uno è stato trasportato al Ferrarotto di Catania e stando alle prime testimonianze avrebbe delle ferite al cranio, l’altro è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’Umberto I di Siracusa.

loading..