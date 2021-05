Canicattì, ancora adesioni alla petizione “Salviamo la Villa”

in ordine alla petizione in oggetto , oltre a Legambiente anche l’associazione nazionale Italia nostra ha manifesto il sostegno alla petizione e nello sposare in toto i contenuti della petizione in oggetto, chiedono quindi l’annullamento degli atti volti al cambiamento della destinazione d’uso della villa e all’ampliamento dello stadio comunale ai danni della villa comunale.Inoltre alla petizione è seguita una interrogazione parlamentare regionale da parte dei deputati del M5S il cui primo firmatario è l’on.Giovanni Di Caro, chiedendo una verifica ispettiva agli organi competenti per verificare i dubbi di legittimità sulla delibera consiliare e di procedere con la revoca della stessa .

I promotori della petizione