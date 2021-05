Continua con proficuo l’attività della Polizia Municipale di Campobello di Licata in cerca dei cittadini che continuano a gettare i rifiuti

Continua con proficuo l’attività della Polizia Municipale in cerca dei cittadini che continuano a gettare i rifiuti non differenziati nei cassonetti dedicati agli operatori del mercato settimanale. Nella giornata di sabato 22 maggio sono stati sanzionati alcuni cittadini che hanno depositato dei sacchetti di rifiuti non differenziati anziché collocarli nei pressi della propria abitazione.

Il sindaco Giovanni Picone si dice rammaricato che a distanza di due anni c’è chi continua a non voler differenziare i rifiuti a discapito della civiltà mostrata dal resto della cittadinanza. Di contro si dice contento dell’attività compiuta dalla Polizia Municipale che stimola ad una continua e intensa attività di repressione.