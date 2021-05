Grotte, nominati i componenti del Nucleo di Valutazione del Comune

Nominati i componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Grotte.

Si tratta del dott. Pietro Nicola Amorosia, già Segretario generale del Comune, dell’Ing. Antonio Ciraolo e dell’Ing. Katia Baldo.

Come previsto dal vigente Regolamento in materia, la scelta è stata effettuata sulla base della valutazione dei curricula dei candidati che hanno presentato la domanda a seguito di apposito avviso pubblico. In particolare, i criteri utilizzati per la valutazione sono stati i seguenti: il titolo di studio; l’adeguata professionalità ed esperienza, rinvenibile dal curriculum vitae; la presenza di capacità intellettuali, manageriali, relazionali e di leadership; il possesso di conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati.

“Sono particolarmente soddisfatto delle figure individuate; stimati ed autorevoli professionisti che certamente daranno un contributo di valore all’azione amministrativa della nostra cittadina”, ha dichiarato il Sindaco Alfonso Provvidenza.