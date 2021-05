Licata, chiusa al traffico per lavori la via Cristoforo Colombo

Il Responsabile di P.O. del Dipartimento di Polizia Municipale, Giovanna Incorvaia, rende noto che, con Ordinanza di P.O. n° 95 del 19 maggio 2021 è stata disposta la chiusura al traffico della via Cristoforo Colombo per lavori della ditta A.T.I. AG9.

Nel dettaglio, l’ordinanza prevede l’istituzione del divieto di sosta e transito, con rimozione, per il giorno 24 Maggio 2021, nella fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 18.00, per la via Cristoforo Colombo, nel quartiere Marina.

La ditta avrà l’obbligo di predisporre tutti gli opportuni accorgimenti (segnaletica, segnalazione e recinzione degli scavi, fanali luminosi per la segnalazione nelle ore notturne) per la tutela della pubblica incolumità.