Maltrattamenti in famiglia, indagato pensionato di Campobello di Licata

Il sostituto procuratore Elenia Manno ha notificato l’avviso di conclusione indagine a carico di un pensionato di Campobello di Licata accusato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, difeso dall’avvocato Serena Gramaglia, ha adesso venti giorni di tempo per presentare memorie o rendere dichiarazioni al pubblico ministero per evitare il rinvio a giudizio.

Secondo l’ipotesi accusatoria il pensionato avrebbe più volte maltrattato e minacciato la moglie, anche in presenza dei figli, con cui è sposato da diversi anni. La vicenda scaturisce dalla denuncia della donna che ha trovato il coraggio di raccontare i soprusi subiti.