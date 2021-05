Altra rissa nel centro storico di Agrigento: denunciati giovani

Si contendono la piazza di spaccio e scoppiano le risse tra gambiani tra i vicoli del centro storico di Agrigento.

La prima si è consumata venerdì sera nel quartiere Bibbiria, ad intervenire i Carabinieri che hanno denunciato tre giovani tra i 24 e i 28 anni; l’altra nel primo pomeriggio di ieri, in via Bac Bac. Ad intervenire i poliziotti della sezione Volanti della Questura, che giunti sul posto hanno bloccato i due gruppetti di gambiani, fra i quali a quanto pare anche alcuni dei coinvolti la sera prima, che sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per rissa.

Uno dei partecipanti ha riportato una frattura ad un piede, ed è finito al pronto soccorso.