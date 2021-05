Ancora un weekend di ordinaria follia a San Leone

Ancora un sabato di ordinaria follia, quello appena trascorso, a San Leone. Nonostante un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine e un servizio di controllo potenziato nel litorale agrigentino è successo (quasi) di tutto. Due risse nel giro di poche ore a distanza ravvicinata, giovani in stato di evidente alterazione e coprifuoco violato.

E’ stata una serata impegnativa per carabinieri e polizia che hanno effettuati diversi interventi. Il primo nella zona dell’ex eliporto dove è scoppiata una rissa tra giovanissimi – almeno sette persone – che al suono delle sirene si sono dileguati facendo perdere le tracce. A poca distanza, in un vicolo lungo il Viale dei Pini, un’altra scazzottata tra ragazzi: sono stati identificate sei persone ma non è scattata nessuna denuncia per mancanza della flagranza di reato nonostante i protagonisti portassero ancora in volto i “segni” della lotta. In questa occasione una ragazza di 18 anni si è pure sentita male, in evidente stato di alterazione, ma dopo le cure del personale del 118 ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sempre le forze dell’ordine hanno poi sorpreso un locale sul lungomare con clienti seduti al tavolo anche dopo il coprifuoco. In questo caso è scattata la sanzione amministrativa.

Disagi anche per quanto riguarda la viabilità. Nel weekend, infatti, è stata istaurata la Ztl che vieta il transito veicolare dalla zona dell’Aquaselz fino a piazzale Giglia. L’idea della zona a traffico limitato, seppur nobile, dovrebbe essere accompagnata dal numero necessario di spazi dove parcheggiare. Ieri sera, infatti, si sono registrate lunghissime code e traffico congestionato nei due luoghi di accesso a San Leone.