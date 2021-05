Investe 34enne a San Leone e scappa: caccia al pirata della strada

Un trentaquattrenne agrigentino è rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale verificatosi nella serata di ieri lungo Viale dei Pini, a San Leone. L’uomo si trovava a bordo del suo Sh quando un’auto – sembrerebbe una Mini Cooper bianca – lo ha centrato in pieno facendolo sbalzare sul selciato per poi darsi alla fuga.

Il 34enne ha riportato ferite sparse sul corpo ed è stato trasportato e medico in ospedale. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Adesso è caccia al pirata della strada che lo ha investito e che non si è fermato. Oltre alle contestazioni sul codice della strada rischia anche la denuncia per omissione di soccorso.