L’avv. Calogero Antonio Pennica manager dei Fonetika Live band parla dei programmi e dei progetti del gruppo

Il gruppo dei Fonetika live band – spiega l’avvocato Pennica Calogero Antonio, che nè rappresenta e nè cura gli interessi – prende spunto da un’idea del maestro Sanfilippo Giuseppe che intende la musica non soltanto come ragione di evasione ma, innanzitutto, come bisogno – forte – di prendere decisamente parte nel mondo, più liberamente e più emozionalmente . Un’idea, questa, abbracciata da altri per i quali la musica è diventata “passione ed esigenza imprescindibile”.

“Così – riprende Pennica – nasce il gruppo, costituito da artisti di talento”. E’ formato da cinque elementi: Giuseppe Sanfilippo : tastiere e cori; Gero La Greca: Chitarra; Francesco La Mendola: basso e cori; Gino Erba: batteria; Francesco Vaccaro: voce. Un lavoro registrato negli scorsi mesi invernali nello studio del maestro Sanfilippo a Ravanusa.

Il gruppo interpreta canzoni melodiche già esistenti, caratterizzate da venature pop rock e che racchiudono l’amore, i sentimenti più nobili, la vita che s’interroga, il desiderio di raccontarsi, la libertà . I brani già esistenti ma reinterpretati magistralmente s’intitolano: “Solo nella notte”, “Salverò il mio amore”, “Eri Bambina”, “La mia solitudine”; “Suona chitarra” , “Tu sarai il sole” ecc. Tra settembre ed ottobre il gruppo inciderà alcuni brani inediti che verranno pubblicizzati attraverso le radio, i digital store mondiali e i media locali e nazionali.

Il leit motiv è – come fa presente l’avvocato– l’amore, il rifiuto dell’indifferenza, il desiderio di realizzare con lealtà i propri sogni, la scommessa sul proprio talento, il respingimento delle scorciatoie . In concomitanza con l’uscita del loro primo album dal titolo “Fonetika Live Band” prenderanno il via una serie di concerti gia programmati da tempo previo accordo già sottoscritto ma purtroppo sono stati rinviati a causa delle restrizioni governative per la pandemia covid 19, eventi che portano il nome del cd. “Non si tratta – afferma Pennica – semplicemente di uno spettacolo. Le canzoni sono legate tra loro da un ‘concept’, reso esplicito da un ‘racconto’ dal palco, che riflette, di volta in volta, sul significato delle canzoni, in maniera da offrire al pubblico – ‘preso per mano’ e guidato all’ascolto – una meta-comunicazione coinvolgente”. I concerti, della durata di circa due ore, saranno accompagnati da una scenografia di livello. “Scriviamo canzoni anche per fare qualcosa per gli altri, così come accade nella nostra vita”, mi hanno confidato i componenti dei Fonetika da sempre attenti al sociale.

Già prestigiose emittenti radiofoniche nazionali hanno contattato il gruppo al fine di fare partecipare la band a dei contest di livello previe interviste ed articoli che verranno pubblicati in numerose e prestigiose riviste musicali.

Il motto del gruppo è “La musica è l’armonia dell’anima. La musica è lo strumento più antico al mondo, la miglior medicina, l’armonia e la pura espressione di ogni anima.“

Il gruppo nasce nel 2020 da una brillante intuizione del Maestro Giuseppe Sanfilippo al fine di ricordare la memoria del padre Vito, musicista e compositore di Ravanusa mai dimenticato. I Fonetika Live Band sono un gruppo emergente di Ravanusa (Ag), il genere musicale cui fanno parte è il Pop Rock .

Nel loro album ci sono strofe in cui i Fonetika riescono a spogliarsi interiormente, mostrando una versatilità sorprendente: provoca l’ascoltatore con versi che vanno a segno, giocando con la profondità della loro moderna interpretazione ed infine riescono anche a sradicare dei taboo e dei preconcetti legati a delle categorie,

I Fonetika live band sono presenti con le loro canzoni nel digital store mondiali come Spotify,Dezer,Amazon music e Apple Music.

In queste piattaforme musicali mondiali hanno inserito delle riedizioni di canzoni già esistenti magistralmente eseguita ovvero “ Solo nella Notte “ “Salverò il mio amore, Eri Bambina, La mia solitudine; Suona chitarra , Tu sarai il sole“ ecc…e presto inseriranno altri brani inediti: ecco le piattaforme musicali più importanti dove si possono ascoltare le loro canzoni :

Spotify Tunes,Apple Music: YouTube Music , Amazon Music , Deezer: Su Facebook, Instagram e Tic Tok .

Oggi, grazie all’approccio fortemente orientato verso i social media delle strutture di marketing delle case discografiche, la reazione dell’audience è raramente una sorpresa; e i social sono diventati la prima opportunità per testare in modo diretto ed efficace, in real time, il feedback tra l’artista e i fan.

Il gruppo musicale dei Fonetika Live Band per stare al passo con i tempi ha deciso di utilizzare le piattaforme di streaming musicale sia come uno strumento ottimale per raggiungere nuovi utenti e aumentare la visibilità e per l’integrazione di nuovi strumenti nel processo creativo e di marketing.

La musica ha un grande potere: ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi, contemporaneamente nostalgia e speranza. Cit Nick Hornb

sito

www.fonetikaliveband.it