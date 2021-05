Licata, Gianni Morello nuovo assessore

L’Udc è entrato in Giunta a Licata con il Consigliere Comunale Gianni Morello. Il Gruppo Consiliare dell’Udc a Licata, composto da Gabriella Di Franco, Salvatore Posata ed il neo assessore, appunto, entra quindi attivamente nell’Attività Amministrativa della Città di Licata. Alla cerimonia presenti, oltre ai tre Consiglieri Comunali dell’UdC, anche il Coordinatore della Provincia di Agrigento, Silvio Alessi, e proprio il Coordinatore Politico Regionale Decio Terrana che a tal proposito dichiara:

“Un grande in bocca al lupo e pieno sostegno a Gianni per il mandato che andrà a svolgere. Sono certo che saprà rappresentare al meglio il gruppo dell’UdC a Licata e, in piena collaborazione con i vertici regionali del Partito, l’Udc a Licata rappresenterà un punto di forza per amministrare al meglio la Città”.

Il neo assessore Gianni Morello è stato eletto nel 2018, così come i suoi due colleghi, in appoggio al Sindaco Pino Galanti, uscito vincitore contro l’eurodeputata della Lega Nord Annalisa Tardino.

“Ringrazio il Sindaco, dott. Giuseppe Galanti, ed il gruppo dell’UDC che lo sostiene e che ha riposto in lui la fiducia, dichiarando che questo percorso amministrativo sarà un servizio a favore della nostra bellissima città. Entriamo in Giunta con grande entusiasmo per portare avanti idee e progetti per il bene della nostra collettività; sappiamo che non sarà cosa facile ma insieme, condividendo gli obiettivi comuni, saremo capaci di superare gli ostacoli. Con Gabriella, Salvatore e tutto l’UDC proseguiremo come sempre con tenacia e determinazione ad ascoltare i fabbisogni dei nostri concittadini per essere al loro fianco; abbiamo l’obbligo e il dovere morale di perseguire il bene della nostra amata Licata”.