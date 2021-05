Migranti, Rizzo(M5S), “Oltre 2 mln per 14 Comuni siciliani”

“Andranno oltre 2 milioni di euro ai 14 Comuni siciliani interessati agli sbarchi di migranti. E’ stata pubblicata ieri nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana la ripartizione delle somme del fondo istituito con la legge di bilancio 2021, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei Comuni di confine con altri Paesi europei e dei Comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori.” Lo afferma Gianluca Rizzo, parlamentare M5S e presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

I Comuni siciliani interessati sono Augusta, Catania, Favignana, Lampedusa e Linosa, Messina, Noto, Pachino, Palermo, Palma di Montechiaro, Pantelleria, Porto Empedocle, Portopalo di Capo Passero, Pozzallo e Trapani.

“Bene – commenta Rizzo -, il ristoro agli gli enti locali che in prima linea affrontano, molte volte in solitudine, l’emergenza migranti, con sbarchi improvvisati o provenienti dalle navi quarantena Covid, necessita pero’ di una stabilizzazione oltre che di risorse piu’ adeguate. Da anni il fenomeno degli sbarchi non e’ piu’ emergenziale, ma sta diventando un fatto strutturale per la Sicilia, che e’ la frontiera europea piu’ prossima ai paesi nordafricani dai cui porti partono questi disperati.” “Le parole della Commissaria Ue agli affari interni, Johansson, oggi in partenza per la Tunisia assieme alla Ministro Lamorgese – prosegue Rizzo- indicano una direzione di lavoro comune capace di coinvolgere l’intera Europa. La Commissaria ha avanzato proposte per accordi bilaterali UE con Tunisia e Libia sostenuti da finanziamenti europei per l’economia, gli investimenti e l’occupazione a fronte di un impegno di questi due Paesi a scoraggiare e contenere l’afflusso verso l’Europa dei migranti”. “Siamo convinti – conclude Rizzo- che da un lato si devono prevedere canali legali per l’immigrazione e dall’altro sia necessaria una soluzione politica della crisi in corso, sostenendo con vigore il processo di riconciliazione della Libia e la ricostruzione unitaria di questo Stato. L’obiettivo comune e’ stroncare il traffico illegale di esseri umani e combattere a fondo le organizzazioni criminali che ci stanno dietro