Ravanusa, la Croce Rossa Italiana forma 24 volontari: 4 sono ragazzi “speciali”

Il Direttore del corso Dott. Enzo Vita, con grande impegno e preparazione di qualificati formatori, come Cosimo Di Giovanna, Ivana Dimino, Simona Fiorino, Vincenzo Giarratana, Giuseppe La Rocca, Giovanni Marino, Adriana Moncada, Calogero Sabella, Ignazio Scaduto, Anna Grazia Sciandrone, Gaetano Vacirca, Salvatore Vecchio, Giuseppa Vella, Marta Vianale, Maria Grazia Zanet e un grande moderatore come Filippo Galluzzo, ha coinvolto i discenti con la storia della CRI, principi, emblema, diritto internazionale umanitario, strategie dell’associazione, primo soccorso, manovre salvavita, etica, salute e sicurezza del volontario.

“Di questi –dice Vincenzo Giarratana Delegato per l’area Emergenza del Comitato di Agrigento- sono stati formati ben 24 nuovi volontari per l’Unità Territoriale di Ravanusa con al suo interno giovanissimi di 17 anni, giovani e meno giovani da 18 a 60 anni, a dimostrazione che non c’è età per fare volontariato e svolgere sul territorio servizi sociali, sanitari o in appoggio agli enti caritativi già presenti, come la grande collaborazione il Centro Aiuto Alimentare ACAMS, per la raccolta e distribuzione di beni di prima necessità, farmaci e quanto necessario per venire incontro alle fasce più deboli”.

«È stato un corso entusiasmante –dice Angelo Vita Delegato Area 6 e Reclutamento del Comitato di Agrigento- tenuto, per le difficoltà oggettive di sicurezza del momento, in modalità telematica con slide e dispense direttamente nelle case di ogni corsista ma alla fine la soddisfazione è stata grande”.

“Questo corso vale doppio -continua Enzo Vita Presidente del Comitato di Agrigento – perché sono rimasto piacevolmente colpito, come tutti gli istruttori, dall’entusiasmo e dalla preparazione di tutti i nuovi volontari ma, l’energia, la partecipazione attenta e coinvolgente fino a sostenere brillantemente l’esame di 4 ragazzi speciali con disabilità, come Marialuisa Sciandrone, Aurora Cilia, Michele Pio Longo e Filippo Pagliarello, ci ha arricchito profondamente. Questa è la grande famiglia della Croce Rossa Italiana!”

Ecco, in ordine alfabetico, il gruppo Volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Agrigento per l’Unità Territoriale di Ravanusa:

Brancato Giuseppe, Brancato Maria Chiara, Calafato Vincenza, Cilia Aurora, D’Auria Filomena Rosaria, Galifi Angela, Giannone Maria, Licata Caruso Epifania, Longo Michele Pio, Ministeri Sergio Antonio, Pagliarello Filippo, Petix Elia Maria, Petix Lucia Elena Maria Grazia, Piazza Tanino, Pitrola Mariangela Elodia, Rizzo Giovanni, Sancinito Grazia, Sciandrone Marialuisa, Scibetta Maria, Tricoli Andrea, Tricoli Claudio Mario, Tricoli Edy, Tricoli Gaya e Vassallo Maurizio.