Sostegni bis, sindacati: “Bonus a 143 mila braccianti siciliani”

Sono 143 mila i braccianti che beneficeranno del bonus inserito nel decreto sostegni bis dal governo Draghi. “Un atto di equita’, finalmente uno, dopo la mobilitazione di Fai-Flai-Uila che avevano manifestato davanti a tutte le Prefetture d’Italia per denunciare una discriminazione intollerabile”, affermano i segretari di Fai Cisl-Flai Cgil-Uila Uil Sicilia Pierluigi Manca, Tonino Russo e Nino Marino.

“L’inserimento del provvedimento nel decreto, ora all’esame del Parlamento, e’ una vittoria del sindacato unitario. Avevamo protestato al grido di zero diritti, zero sostegni – proseguono – Inconcepibile avere fatto figli e figliastri tra stagionali. Avevamo rivendicato e continuiamo a pretendere rispetto per chi con la propria fatica e le proprie competenze e’ sempre essenziale, non soltanto quando serve. E’ il dovuto riconoscimento di pari dignita’ a favore di chi, a differenza di altri precari, aveva sinora potuto confidare soltanto nella concessione del reddito di emergenza”.