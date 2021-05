Turismo, Confesercenti: “serve confronto urgente con Regione”

Una riunione organizzata con albergatori da tutta l’Isola associati e non ad Assohotel per capire quali sono le priorita’ dei territori e fare da cinghia di trasmissione alla politica regionale e nazionale perche’ la ripartenza avvenga nel migliore dei modi, tenendo conto delle difficolta’ create dalla pandemia ma anche di questioni precedenti che la pandemia ha ulteriormente aggravato. Confesercenti Sicilia si mette in ascolto della filiera turistica che in Sicilia determina il 22 per cento del Pil, e stila un documento con 6 azioni prioritarie per la ripartenza, chiedendo un incontro urgente alla giunta di governo. “Ci siamo messi in ascolto – ha detto il presidente di Confesercenti Sicilia e presidente nazionale di Assoturismo, Vittorio Messina – per conoscere i problemi che il comparto vive sul territorio e che non sono legati solo al mancato afflusso dei turisti dell’ultimo anno e mezzo ma alla gestione dei servizi, dei trasporti, degli stessi eventi culturali. Il turismo, piu’ di altri settori, e’ frutto di un mix di elementi e le associazioni di categoria come la nostra devono, oggi piu’ che mai, fare da raccordo tra la base e gli organi decisionali”. La riunione con gli albergatori si e’ tenuta online e ha visto collegati oltre 20 titolari di hotel da Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa e Agrigento, il vicepresidente nazionale di Assohotel, il siracusano Giuseppe Rosano, il coordinatore regionale di Assoturismo Salvo Basile e il presidente di Assohotel Palermo, Marco Mine

