Vaccinazioni alle isole Eolie, completate a Stromboli che diventa “covid free”

Si è conclusa la vaccinazione anticovid della popolazione sull’isola di Stromboli nell’ambito del progetto “Eolie free covid” voluto fortemente dall’Ufficio commissariale per l’emergenza diretto da Alberto Firenze.

Sono infatti circa il 98% le persone cui è stata fatta somministrazione tra Stromboli e Ginostra: dunque l’isola di Stromboli è ormai totalmente covid free. Un eccezionale risultato ottenuto grazie al grande impegno profuso dal dott. Giandomenico Maneri, medico di medicina generale dell’isola e ai volontari della Croce Rossa che sono stati di grande supporto ed aiuto.

Verso la stagione turistica

Adesso l’isola è in condizioni di ricevere con serenità gli ospiti che arriveranno numerosi nel periodo estivo, ormai sicuri dal punto di vista della salute e attratti anche dallo spettacolo unico del vulcano che con il suo repertorio incandescente continua ad affascinare, proprio nei giorni scorsi con particolare suggestione.

Il progetto Eolie Covid Free

E’ iniziato il 7 maggio scorso il piano di vaccinazione generalizzato che riguarda tutte le Isole Eolie. La campagna d’immunizzazione era partita dall’isola di Salina.

Il lascia passare era arrivato dal commissario nazionale dell’emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha mandato sull’isola personale militare e vaccini.

Nell’occasione Alberto Firenze, Commissario per l’Emergenza Covid19 di Messina Alberto Firenze, che aveva già chiesto al Presidente della Regione Nello Musumeci d’iniziare la campagna vaccinale per tutta la popolazione delle Eolie per rilanciare turismo e occupazione, soddisfatto aveva annunciato: “Si tratta di un passo importante per avviare una ripresa del distretto turistico delle Eolie; è essenziale tutelare le località che vivono di turismo e non possono essere considerate marginali per la Sicilia. Si deve coniugare la ripresa dell’economia turistica con la tutela della salute, per permettere ai visitatori di venire in tranquillità in territori Covid free”.

E ancora: “Ringrazio il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e il commissario straordinario nazionale dell’emergenza Covid Paolo Figliuolo per averci messo a disposizione personale e mezzi per avviare questa campagna, siamo sicuri che sarà possibile estenderla dopo anche ad altri territori”.

