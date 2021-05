Aveva quattro piante di marijuana in casa: denunciato

La polizia di Stato, nel corso di servizi di P.G. volti alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, ha denunciato un soggetto con vari precedenti penali per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

In particolare gli agenti delle Volanti, in seguito a perquisizione domiciliare, ha rinvenuto quattro piantine di marijuana ed un vaso contenente terriccio sabbioso. Una vera e propria serra verticale con tanto di collegamento all’energia elettrica. Rinvenuti anche piccole dosi di hashish e fertilizzanti utilizzati per le piantine.