Campobello di Licata, Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

Tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti sono invitati a presentare domanda per l’iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

I Giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici; buona condotta morale; età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; titolo finale di studi di scuola media. Le domande, compilate su appositi moduli in distribuzione presso l’Ufficio Elettorale del Comune, dovranno pervenire, corredate di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre il 31 luglio, per consegna diretta all’Ufficio Elettorale dell’Ente o per posta certificata

Giovanni Blanda.