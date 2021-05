Giornata di fuoco nell’agrigentino: tre incendi in poche ore

Una vera e propria giornata di fuoco nell’agrigentino. In breve tempo si sono registrati tre incendi tra Cattolica Eraclea, Montallegro e Siculiana con Corpo Forestale e Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. A Siculiana le fiamme sono addirittura arrivate a lambire alcune abitazioni. Fiamme fino alla zona di mare e al confine della riserva naturale di Torre Salsa. Fiamme anche a Cattolica Eraclea dove il rogo si è innescato in un boschetto a “Montagna Lunga”. Ancora in fase di accertamento l’incendio che sta interessando Montallegro.

Nel frattempo dalla Regione Siciliana danno notizia dell’avvio in largo anticipo della campagna antincendio in Sicilia, il prossimo 3 giugno.

loading..