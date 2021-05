Insegue automobilista con coltello per mancata precedenza: denunciata 60enne

E’ bastata una mancata precedenza, lungo l’autostrada A19, per fare andare su tutte le furie una sessantenne che, al volante della propria auto, ha cominciato a inseguire l’altro automobilista brandendo un coltello. I poliziotti delle volanti di Caltanissetta hanno denunciato la donna per possesso ingiustificato di armi e minacce. La sessantenne, domenica pomeriggio, avrebbe avuto un alterco con l’autista di un altro mezzo in transito.

L’uomo ha riferito ai poliziotti che la donna, in fase di sorpasso, avrebbe brandito un coltello contro di lui e completato il sorpasso, la si sarebbe fermata, facendosi sorpassare a sua volta, per porsi all’inseguimento della vettura tallonandola fino all’ingresso di Caltanissetta. Una volta giunto nel capoluogo l’autista del mezzo ha chiamato la polizia denunciando l’accaduto. I poliziotti hanno trovato, e sequestrato, nell’auto della donna due coltelli nel vano porta oggetti, uguali a quelli descritti dall’automobilista.