San Leone, ha investito 34enne ed è scappato: denunciato pirata della strada

Gli agenti della Polizia sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno identificato e denunciato alla Repubblica di Agrigento il conducente della Mini Cooper, un 20 enne di Raffadali, che dopo lo scontro in viale Dei Pini a San Leone con un scooter Honda Sh 125 non ha arrestato la marcia dopo l’incidente stradale e ha lasciato il motociclista sul selciato della strada.

Testimonianze, immagini di videosorveglianza ha portato i poliziotti al giovane che è stato rintracciato nella serata di ieri e convocato alla caserma “Anghelone”; adesso deve rispondere per i reati previsti dall’ art. 189 commi 1° e 6° del Codice della Strada fuga in caso di incidente con danni alle persone, nonché dall’art. 189 commi 1° e 7° del Codice della Strada Omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale.

Inoltre la Polizia ha proceduto alla contestazione della violazione prevista dall’articolo 117 commi 2 bis e 5° del C.d.S., per aver circolato alla guida di un veicolo avente potenza superiore al limite massimo previsto per i titolari di Patente di Guida da meno di un anno procedendo inoltre al ritiro della patente di guida in possesso.