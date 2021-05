San Leone, nuova rissa all’eliporto: un giovane ferito

Primo weekend in zona gialla non diverso dal weekend in zona arancione. A San Leone nonostante il dispiegamento delle forze dell’ordine e la ztl con la chiusura del lungomare Falcone Borsellino dopo la serata di sabato anche ieri si è ferita una rissa nel piazzale dell’ex eliporto.

Prima un accenno di rissa, poi due giovani si sono presi a calci a pugni, ed è dilagato il caos. Sul posto, s’è immediatamente precipitata la polizia; l’aggressore, è riuscito a far perdere ogni sua traccia, mentre l’altro ragazzo, rimasto stordito dalle botte, è stato controllato dagli operatori sanitari dell’ambulanza del 118.

Adesso sarà il ragazzo a far capire agli agenti della Polizia i motivi della lite e dare un nome e un cognome all’aggressore