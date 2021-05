Subentro Agenzia delle Entrate a Riscossione, Sunseri e Varrica (M5S): “Siamo vicini al risultato. Mai smesso di seguire la vicenda, ora palla alla Regione”

“Subentro di Agenzia delle Entrare a Riscossione Sicilia, ormai, finalmente, siamo all’ultimo miglio: con la norma contenuta nel Dl Sostegni bis, ora approvato dal Consiglio dei ministri, si avvia positivamente al capolinea una vicenda che non abbiamo mai smesso di seguire, sia a Roma che in Sicilia. Il nostro lavoro iniziato tre anni fa sta volgendo a termine. Così come promesso ai sindacati dei lavoratori ci auguriamo che la parola fine sia scritta entro la fine dell’anno. Ora la palla passa alla Regione Siciliana, noi continueremo a fare la nostra parte”.

Lo afferma il deputato regionale del M5S, Lugi Sunseri, componente della commissione Bilancio dell’Ars.

“Ancora una volta – dice il deputato 5 Stelle alla Camera, Adriano Varrica – come già avvenuto con il salvataggio delle ex province siciliane, gli anni di governo nazionale del Movimento 5 stelle risultano determinanti nell’affrontare concretamente criticitá amministrative e politiche regionali stratificate da anni. Abbiamo accompagnato e continueremo ad accompagnare questo percorso istituzionale fino alla sua definizione a tutela dei servizi da erogare ai cittadini e dei lavoratori di Riscossione Sicilia”.

