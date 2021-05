Canicattì, barbiere derubato mentre si reca al panificio

Lascia momentaneamente il salone da barba, per recarsi al vicino panificio, e al rientro non trova più l’Iphone che aveva lasciato sotto carica. E’ successo in una via del centro di Canicattì dove un barbiere di 58 anni è stato derubato. Il furto è stato messo a segno in pochissimi minuti.

L’uomo aveva lasciato la porta di ingresso socchiusa per andare a comprare il pane, a pochi passi dalla sua attività commerciale. Una volta rientrato non ha più trovato lo smartphone di ultima generazione. Il barbiere si è recato al locale commissariato sporgendo denuncia.