Dramma a Torretta, muore una 81enne investita dalle fiamme in campagna

Una donna di 81 anni è morta Torretta (Pa) mentre cercava di ripulire il suo giardino in campagna. Anna Plauzio ha acceso un fuoco per bruciare le sterpaglie dopo avere ripulito il terreno.

Le fiamme si sono propagate in modo velocissimo e hanno sorpreso la donna che è rimasta avvolta dalle fiamme. La donna è morta per asfissia per il fumo che si è sprigionato dal rogo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme.

Per la donna non c’era più nulla da fare come hanno constatato i sanitari del 118. Sono intervenuti il medico legale e i carabinieri della compagnia di Carini che indagano sulla morte della donna.

