Gestione comunale dell’acqua, i Sindaci scrivono a Mattarella

“La Risorsa Acqua richiede una coscienza universale non una “mentalità utilitaristica, ci preme evidenziare che le gestioni dirette comunali hanno finora garantito un servizio di alta qualità nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e che una diversa forma di gestione sarebbe di nocumento per le popolazione dei comuni italiani interessati ed in particolare per le fasce più deboli”. Questo uno dei passaggi chiave della lettera che i Sindaci del Servizio Idrico Integrato hanno inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per ribadire il NO all’abrogazione dell’art.147 e la richiesta di continuare con la gestione autonoma dell’acqua per i comuni che rispettano i requisiti richiesti dalla normativa.

“Proprio in ordine alle ipotesi di nuove forme di gestione si torna ad ipotizzare l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, facendo ricorso a società mista o a società privata, scelta che si pone in netto contrasto con l’esito del referendum del 2011, tramite il quale il popolo italiano si è espresso contro ogni forma di privatizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato. Non si può sottacere che l’esperienza della privatizzazione del servizio idrico, continuano i Sindaci, portata avanti negli ultimi anni in varie parti del mondo e in Italia, sulla base del presupposto che la gestione privata avrebbe consentito di investire nuovi capitali privati, necessari per la modernizzazione delle infrastrutture idriche e di garantire i principi di efficienza ed economicità di gestione, ha dato ovunque prova di inefficienza gestionale, crollo degli investimenti per le infrastrutture e aumento degli oneri di gestione con conseguenti ricadute sulla tariffa a carico degli utenti. Confidiamo nel Suo Autorevole intervento, concludono nella lettera i Sindaci, per scongiurare l’approvazione di una norma che andrebbe a vanificare tutti gli sforzi e gli investimenti delle Comunità locali, che rientrano nei requisiti di cui all’art. 147 comma 2 bis del D. lgs. 152/2006 che tutela la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato.”