Il Commissario Raffo incontra i responsabili locali dell’UNUCI e dell’ANB

Visita di cortesia dei responsabili locali dell’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri che sono stati ricevuti dal Commissario Straordinario Gen. Vincenzo Raffo nella sede del Libero Consorzio comunale di Agrigento. All’incontro erano presenti il Ten. Carmelo Fenech e il Ten. Salvatore Albano in rappresentanza dell’UNUCI, il Ten. Andrea De Castro per l’ANB accompagnati dal giornalista Salvatore Fucà.

L’incontro è servito per uno scambio d’idee in previsione di possibili progetti da realizzare. Il Commissario Raffo valuterà con interesse le proposte, tenendo conto dell’emergenza Covid e delle limitate disponibilità economiche dell’Ente.

I responsabili delle due Associazioni hanno anche ricordato i passati rapporti di collaborazione con il Libero Consorzio di Agrigento consegnando al Commissario Raffo una serie di pubblicazioni sulle attività svolte.