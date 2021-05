In cammino alla scoperta delle bellezze di Sicilia: benessere fisico e territorio, nasce Rette Parallele

Scoprire la bellezza della Sicilia da scoprire, antiche masserie, boschi, miniere e paesaggi mozzafiato, dl mare alle montagne, su percorsi sterrati, questa è la nuova frontiera del benessere che coniuga territorio, tradizioni e paesaggio, senza dimenticare l’arte culinaria siciliana. L’associazione Sportiva Dilettantistica ‘’RETTE PARALLELE’’ nasce con l’intento di portare i propri associati, a una condizione psicofisica idonea ad affrontare lunghi cammini, godendo dei vantaggi che la stessa offre allo stato di salute. Tra i benefici possiamo trovare: miglioramento delle funzioni cardiocircolatorie, miglioramento delle funzioni respiratorie, miglioramento della mobilità e della resistenza muscolare, miglioramento del tono dell’umore, prevenzione dell’aumento di peso e riduzione dello stress. Detto questo, altra fondamentale missione dell’associazione, è quella di poter svolgere tale attività in aree di particolare interesse paesaggistico, storico o artistico. Cominceremo con l’offrire ai nostri associati la possibilità di visitare interessanti luoghi della nostra Sicilia per poi proporre cammini programmati in altre regioni d’Italia. Fai delle tue gambe strumento di libertà e conoscenza.

Seguiteci su Facebook per rimanere aggiornati sulle camminate in programma ( https://www.facebook.com/105832318284957/). Pagina Instagram @asdretteparallele

Contatti telefonici: Irene 3341759552 – Crocina 3886287561 – Vittorio 3389702672

loading..